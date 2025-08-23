«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Соцопитування: 62% громадян розмовляють вдома виключно українською мовою

Ще 10% розмовляють вдома російською, а 27% – і російською, і українською.

Соцопитування: 62% громадян розмовляють вдома виключно українською мовою
Фото: EPA/UPG

62% громадян України розмовляють вдома виключно українською мовою. 

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування провели у період з 22 по 27 липня.

Водночас ще 10% розмовляють вдома російською, а 27% – і російською, і українською.

Фото: група "Рейтинг"

На питання “Ви давно розмовляєте цією мовою чи нещодавно спеціально перейшли на цю мову” 93% відповіли, що давно розмовляють зазначеною у попередній відповіді мовою. Натомість 7% зазначили, що нещодавно свідомо перейшли на вказану мову. 

Фото: група "Рейтинг"

Серед тих, хто вказав українську мову, 8% перейшли на неї свідомо. А серед тих, хто вказав російську мову, перейшли на неї свідомо 3%. 

Фото: група "Рейтинг"
