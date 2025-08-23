Соцопитування: 62% громадян розмовляють вдома виключно українською мовою

Ще 10% розмовляють вдома російською, а 27% – і російською, і українською.

62% громадян України розмовляють вдома виключно українською мовою.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування провели у період з 22 по 27 липня.

Водночас ще 10% розмовляють вдома російською, а 27% – і російською, і українською.

Фото: група "Рейтинг"

На питання “Ви давно розмовляєте цією мовою чи нещодавно спеціально перейшли на цю мову” 93% відповіли, що давно розмовляють зазначеною у попередній відповіді мовою. Натомість 7% зазначили, що нещодавно свідомо перейшли на вказану мову.

Фото: група "Рейтинг"

Серед тих, хто вказав українську мову, 8% перейшли на неї свідомо. А серед тих, хто вказав російську мову, перейшли на неї свідомо 3%.