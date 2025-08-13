Рейтинг Мерца впав до мінімуму за час канцлерства, партія поступається ультраправим

Згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, у Німеччині канцлер Фрідріх Мерц стрімко втрачає довіру громадян, що відображається і на рейтингу його партії.

Як пише NTV, лише 29% німців визнали, що задоволені роботою очільника уряду. Натомість 67% висловили розчарування та обурення досягненнями лідера Християнсько-демократичного союзу. Це найгірші показники з часу затвердження політика на посаді.

Партія Мерца повторила свій найменший результат в опитуваннях - лише 24% респондентів готові її підтримати. Це тільки друге місце після ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка закріпилася у званні найбільш популярної політсили країни з 26% довіри.