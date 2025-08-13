У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Рейтинг Мерца впав до мінімуму за час канцлерства, партія поступається ультраправим

Дві третини німці незадоволені діями голови уряду.

Рейтинг Мерца впав до мінімуму за час канцлерства, партія поступається ультраправим
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, у Німеччині канцлер Фрідріх Мерц стрімко втрачає довіру громадян, що відображається і на рейтингу його партії.

Як пише NTV, лише 29% німців визнали, що задоволені роботою очільника уряду. Натомість 67% висловили розчарування та обурення досягненнями лідера Християнсько-демократичного союзу. Це найгірші показники з часу затвердження політика на посаді.

Партія Мерца повторила свій найменший результат в опитуваннях - лише 24% респондентів готові її підтримати. Це тільки друге місце після ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка закріпилася у званні найбільш популярної політсили країни з 26% довіри. 
