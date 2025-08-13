Трамп пригрозив Путіну «дуже серйозними наслідками», якщо той не погодиться зупинити війну

«Так, будуть. Будуть наслідки... Будуть дуже серйозні наслідки», - пообіцяв лідер Штатів.

На російського диктатора Путіна чекають «дуже серйозні наслідки», якщо він не погодиться припинити війну.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп 13 серпня, відповідаючи на запитання журналістів про наслідки для Путіна після зустрічі на Алясці, пише Sky News.

«Так, будуть. Будуть наслідки... Будуть дуже серйозні наслідки», - сказав американський президент.

При цьому Трамп додав, що, на його думку, він не зможе переконати Путіна припинити напади на мирних українців, бо раніше уже просив про це, але цього не сталося.