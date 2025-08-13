Трамп пригрозив Путіну «дуже серйозними наслідками», якщо той не погодиться зупинити війну

На російського диктатора Путіна чекають «дуже серйозні наслідки», якщо він не погодиться припинити війну.
Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп 13 серпня, відповідаючи на запитання журналістів про наслідки для Путіна після зустрічі на Алясці, пише Sky News.
«Так, будуть. Будуть наслідки... Будуть дуже серйозні наслідки», - сказав американський президент.
При цьому Трамп додав, що, на його думку, він не зможе переконати Путіна припинити напади на мирних українців, бо раніше уже просив про це, але цього не сталося.
- Погрози американського президента Путіну лунали і раніше. Трамп озвучував дедлайни для РФ і погрози нових обмежувальних заходів, але досі жодної обіцянки не втілив у життя.
- Наприклад, у січні Трамп запевняв: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, він застосує величезні тарифи та великі санкції.
- У березні Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту.
- У липні лідер Штатів погрожував введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.
- Тоді ж сенатор-республіканець Ліндсі Грем також анонсував жорсткіші заходи США проти Росії та сильну збройну допомогу Україні.
- До речі, на початку липня Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо Путін не припинить війну. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах. Нарпикінці місяця лідер Штатів сказав, що розчарований російським диктатором і скорочує 50-денний ультиматум для РФ.
- Цього місяця господар Білого дому заявив, що подальше зниження цін на енергоносії може змусити Путіна припинити війну в Україні.
- Президент США хотів раніше, щоб угода про припинення війни в Україні була укладена до 8 серпня.