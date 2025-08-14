​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Мінімум 26 мігрантів загинули внаслідок аварії судна біля італійського острова Лампедуза

У групі було від 92 до 97 людей. Пошуки ще тривають. 

Італійський патрульний катер, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 26 людей загинули внаслідок аварії судна, яке перевозило мігрантів. Це сталося поблизу італійського острова Лампедуза.

Як пише Reuters, у середу вранці літак італійських правоохоронців виявив перекинутий човен і тіла у воді приблизно за 23 км від Лампедузи, що й стало сигналом до початку рятувальної операції. 

Берегова охорона повідомила, що 60 врятованих людей доставили на берег, але можуть бути й інші жертви, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають. Раніше Червоний Хрест інформував, що після аварії на берег доставили загалом 56 чоловіків та чотири жінки.

Зазначається, що люди на судні подорожували з Лівії. Як розповіли врятовані мігранти, вони вирушили з району Триполі у Лівії рано-вранці на двох човнах. Один із них почав набирати воду, тож люди пересадилися в інший, який згодом перекинувся в неспокійному морі.

За попередніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), кількість мігрантів становила від 92 до 97 осіб.

Від початку цього року в центральній частині Середземного моря під час спроби перетнути його з Африки загинули 675 людей, повідомив представник УВКБ ООН в Італії Філіппо Унгаро.

  • У липні Італія та Греція заявили, що потоки мігрантів із ЛІвії зростають, і це загрожує європейській безпеці. 
  • Європейський Суд Справедливості поставив під сумнів легітимність списку “безпечних країн”, який Італія використовує для відправлення мігрантів до Албанії в очікуванні рішень щодо їхніх заяв про надання притулку.
