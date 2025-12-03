Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСвіт

Уряд США призупинив обробку всіх імміграційних заявок з 19 країн

Адміністрація Трампа послалася на проблеми національної безпеки як підставу для цього кроку після нападу на членів Національної гвардії у Вашингтоні минулого тижня.

Уряд США призупинив обробку всіх імміграційних заявок з 19 країн
Фото: EPA/UPG

Уряд США призупинив обробку всіх імміграційних заявок з 19 країн Африки, Азії та Близького Сходу. Про це повідомляє DW.

Адміністрація президента Дональда Трампа послалася на проблеми національної безпеки як підставу для цього кроку після нападу на членів Національної гвардії у Вашингтоні минулого тижня. Громадянина Афганістану було заарештовано як підозрюваного.

Що передбачає імміграційна заборона США

Згідно з новою політикою, всі заявники зі списку згаданих країн повинні пройти комплексну процедуру перевірки. Адміністрація не уточнила, як довго триватиме пауза і чи можуть цей список розширити.

“Нова політика призупиняє розгляд заявок, що очікують розгляду, та вимагає комплексного перегляду всіх заявників від визначених країн. Це може передбачати нові співбесіди та оцінки безпеки”, – уточнює видання.

Посадовці заявили, що зміни мають на меті забезпечити цілісність імміграційної системи та запобігти “прогалинам у безпеці”. Критики попереджають, що цей крок може залишити тисячі людей у правовій невизначеності, поки триває перегляд.

Кілька країн зі списку вже підпадали під часткову заборону на в'їзд.

Країни, які стикаються з найсуворішими обмеженнями, включають Афганістан, Бірму, Чад, Республіку Конго, Екваторіальну Гвінею, Еритрею, Гаїті, Іран, Лівію, Сомалі, Судан та Ємен. У червні мешканцям цих країн майже повністю заборонили в'їзд – з деякими винятками.

Інші країни зі списку – Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела – мали часткові обмеження, і тепер підпадатимуть під розширений розгляд.

З моменту повернення на посаду в січні Трамп надав пріоритет посиленню імміграційного контролю, розширивши федеральні розгортання у великих містах США та ще більше обмеживши доступ до притулку на кордоні між США та Мексикою. Хоча депортації були центральними питаннями його політики, легальній імміграції досі приділялося порівняно менше уваги.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies