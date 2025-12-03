Адміністрація Трампа послалася на проблеми національної безпеки як підставу для цього кроку після нападу на членів Національної гвардії у Вашингтоні минулого тижня.

Уряд США призупинив обробку всіх імміграційних заявок з 19 країн Африки, Азії та Близького Сходу. Про це повідомляє DW.

Адміністрація президента Дональда Трампа послалася на проблеми національної безпеки як підставу для цього кроку після нападу на членів Національної гвардії у Вашингтоні минулого тижня. Громадянина Афганістану було заарештовано як підозрюваного.

Що передбачає імміграційна заборона США

Згідно з новою політикою, всі заявники зі списку згаданих країн повинні пройти комплексну процедуру перевірки. Адміністрація не уточнила, як довго триватиме пауза і чи можуть цей список розширити.

“Нова політика призупиняє розгляд заявок, що очікують розгляду, та вимагає комплексного перегляду всіх заявників від визначених країн. Це може передбачати нові співбесіди та оцінки безпеки”, – уточнює видання.

Посадовці заявили, що зміни мають на меті забезпечити цілісність імміграційної системи та запобігти “прогалинам у безпеці”. Критики попереджають, що цей крок може залишити тисячі людей у правовій невизначеності, поки триває перегляд.

Кілька країн зі списку вже підпадали під часткову заборону на в'їзд.

Країни, які стикаються з найсуворішими обмеженнями, включають Афганістан, Бірму, Чад, Республіку Конго, Екваторіальну Гвінею, Еритрею, Гаїті, Іран, Лівію, Сомалі, Судан та Ємен. У червні мешканцям цих країн майже повністю заборонили в'їзд – з деякими винятками.

Інші країни зі списку – Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела – мали часткові обмеження, і тепер підпадатимуть під розширений розгляд.

З моменту повернення на посаду в січні Трамп надав пріоритет посиленню імміграційного контролю, розширивши федеральні розгортання у великих містах США та ще більше обмеживши доступ до притулку на кордоні між США та Мексикою. Хоча депортації були центральними питаннями його політики, легальній імміграції досі приділялося порівняно менше уваги.