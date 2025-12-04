Були підготовлені санкції проти спецслужби та підрядників, яких залучали для хакерської кампанії проти телекомунікаційних мереж США під назвою Salt Typhoon.

США призупинили плани щодо застосування санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю через масштабну кампанію кібершпигунства, щоб не зірвати торгове перемир’я, досягнуте президентом Дональдом Трампом і президентом Сі Цзіньпіном у жовтні.

Про це із посиланням на діючих та колишніх американських чиновників пише Financial Times.

За словами співрозмовників видання, підготовлені санкції проти спецслужби та підрядників, яких вона імовірно залучає для хакерської кампанії проти телекомунікаційних мереж США під назвою Salt Typhoon, поставили на паузу, аби не підірвати потепління у відносинах між США та Китаєм. Адміністрація також не вводитиме значних нових експортних обмежень щодо Китаю після угоди, досягнутої в південнокорейському місті Пусан.

Кілька джерел повідомили, що мета політики США щодо Китаю змістилася в бік забезпечення стабільності, доки США не зменшать залежність від Китаю в сфері рідкоземельних металів. Трамп також не хоче ризикувати своїм візитом до Пекіна у квітні.

Але рішення не запроваджувати санкції через Salt Typhoon – кампанію, яка успішно перехоплювала незашифровані комунікації високопосадовців США – викликало невдоволення серед політиків, які вважають, що Трамп жертвує національною безпекою заради торговельних угод.

Ще одним тривожним сигналом для прихильників жорсткої лінії щодо Китаю стало те, що адміністрація готується провести нараду високого рівня, на якій вирішать, чи видавати ліцензії Nvidia на експорт передового чипа H200 до Китаю.Раніше Трамп припускав, що може дозволити Nvidia продавати до Китаю ще потужніший чип під назвою Blackwell, однак його радники умовили його не ухвалювати такого рішення.

Координацію дій щодо Китаю в Білому домі посилили, доручивши Стівену Міллеру стежити за тим, щоб відомства не підривали перемир’я. Уряд США також вивчає меморандум, який стверджує, що Alibaba підтримує китайські військові операції, хоча компанія це заперечує.

Білий дім наполягає, що суворий експортний контроль збережений, а Китай погодився на поступки щодо фентанілових прекурсорів, сільськогосподарських закупівель і рідкоземельних металів.

Експерти наголошують, що Salt Typhoon є безпрецедентною за масштабом операцією, яка дозволяє китайській розвідці прослуховувати незашифровані переговори високопосадовців США. Попри це, прогрес у протидії хакерським атакам виявився мінімальним. Аналітики попереджають, що Китай може використати перемир’я для виграшу часу, а Трампу радять бути обережним, щоб не потрапити у стратегічну пастку Пекіна.

Ще минулого року у Білому домі повідомили, що китайські хакери атакували усього дев'ять американських телекомунікаційних компаній. Зловмисники отримали доступ до приватних текстових повідомлень і телефонних розмов громадян США.

Перед цим китайські хакери отримали доступ до телефонів Дональда Трампа та Джей ді Венса.

Кіберзлочинці отримали доступ до систем, які уряд США використовує для прослуховування. Атаку здійснила китайська група Salt Typhoon, яка спеціалізується на шпигунстві та крадіжці даних, зокрема на захопленні мережевого трафіку.