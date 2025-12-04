Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСвіт

FT: США зупинили плани щодо санкцій на Міністерство держбезпеки Китаю, щоб зберегти торгове перемир’я

Були підготовлені санкції проти спецслужби та підрядників, яких залучали для хакерської кампанії проти телекомунікаційних мереж США під назвою Salt Typhoon.

FT: США зупинили плани щодо санкцій на Міністерство держбезпеки Китаю, щоб зберегти торгове перемир’я
Прапори США і Китаю, ілюстративне фото
Фото: thediplomat.com

США призупинили плани щодо застосування санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю через масштабну кампанію кібершпигунства, щоб не зірвати торгове перемир’я, досягнуте президентом Дональдом Трампом і президентом Сі Цзіньпіном у жовтні.

Про це із посиланням на діючих та колишніх американських чиновників пише Financial Times.

За словами співрозмовників видання, підготовлені санкції проти спецслужби та підрядників, яких вона імовірно залучає для хакерської кампанії проти телекомунікаційних мереж США під назвою Salt Typhoon, поставили на паузу, аби не підірвати потепління у відносинах між США та Китаєм. Адміністрація також не вводитиме значних нових експортних обмежень щодо Китаю після угоди, досягнутої в південнокорейському місті Пусан.

Кілька джерел повідомили, що мета політики США щодо Китаю змістилася в бік забезпечення стабільності, доки США не зменшать залежність від Китаю в сфері рідкоземельних металів. Трамп також не хоче ризикувати своїм візитом до Пекіна у квітні.

Але рішення не запроваджувати санкції через Salt Typhoon – кампанію, яка успішно перехоплювала незашифровані комунікації високопосадовців США – викликало невдоволення серед політиків, які вважають, що Трамп жертвує національною безпекою заради торговельних угод.

Ще одним тривожним сигналом для прихильників жорсткої лінії щодо Китаю стало те, що адміністрація готується провести нараду високого рівня, на якій вирішать, чи видавати ліцензії Nvidia на експорт передового чипа H200 до Китаю.Раніше Трамп припускав, що може дозволити Nvidia продавати до Китаю ще потужніший чип під назвою Blackwell, однак його радники умовили його не ухвалювати такого рішення.

Координацію дій щодо Китаю в Білому домі посилили, доручивши Стівену Міллеру стежити за тим, щоб відомства не підривали перемир’я. Уряд США також вивчає меморандум, який стверджує, що Alibaba підтримує китайські військові операції, хоча компанія це заперечує.

Білий дім наполягає, що суворий експортний контроль збережений, а Китай погодився на поступки щодо фентанілових прекурсорів, сільськогосподарських закупівель і рідкоземельних металів. 

Експерти наголошують, що Salt Typhoon є безпрецедентною за масштабом операцією, яка дозволяє китайській розвідці прослуховувати незашифровані переговори високопосадовців США. Попри це, прогрес у протидії хакерським атакам виявився мінімальним. Аналітики попереджають, що Китай може використати перемир’я для виграшу часу, а Трампу радять бути обережним, щоб не потрапити у стратегічну пастку Пекіна.

  • Ще минулого року у Білому домі повідомили, що китайські хакери атакували усього дев'ять американських телекомунікаційних компаній. Зловмисники отримали доступ до приватних текстових повідомлень і телефонних розмов громадян США.
  • Перед цим китайські хакери отримали доступ до телефонів Дональда Трампа та Джей ді Венса.
  • Кіберзлочинці отримали доступ до систем, які уряд США використовує для прослуховування. Атаку здійснила китайська група Salt Typhoon, яка спеціалізується на шпигунстві та крадіжці даних, зокрема на захопленні мережевого трафіку. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies