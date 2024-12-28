У США 9 телекомунікаційних компаній постраждали від китайської хакерської атаки

У Білому домі повідомили, що китайські хакери атакували усього дев'ять американських телекомунікаційних компаній. Зловмисники отримали доступ до приватних текстових повідомлень і телефонних розмов громадян США.

Як пише АР, раніше у Штатах повідомляли, що жертвами хакерської атаки під назвою "Соляний тайфун" постраждали принаймні вісім телекомунікаційних компаній, а також десятки країн.

Дев’яту компанію-жертву ідентифікували після того, як влада оприлюднила вказівки для компаній щодо того, як полювати на китайських злочинців мережі.

Незважаючи на те, що ФБР публічно не назвало жодної особи, яка постраждала через злом, вважається, що серед них є високопоставлені урядовці США та відомі політичні діячі.

Загалом влада не має точного уявлення про те, скільки американців постраждало від цих атак, зокрема через те, що китайці були обережні із методами, але вказують, що велика кількість постраждалих із Вашингтона та Вірджинії.

Офіційні особи вважають, що метою хакерів було визначити, кому належать телефони, і, якщо вони були "цілями інтересів уряду", то у подальшому стежити за їхніми текстовими повідомленнями та телефонними дзвінками.

Найближчим часом Штати посилять заходи щодо кібербезпеки в телекомунікаційній галузі. Також уряд планує додаткові дії у найближчі тижні у відповідь на хакерську кампанію.

Уряд Китаю заперечує причетність до злому.