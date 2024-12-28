Трамп попросив Верховний суд поставити на павзу заборону TikTok

Обраний президент хоче мати час на пошук "політичного рішення".

Юридичні представники обраного президента США Дональда Трампа звернулися до Верховного суду із клопотанням про відтермінування дії закону, який заборонить на території країни діяльність соціальної мережі TikTok.

Як пише Reuters, команда республіканця просить перенести дедлайн, відповідно до якого 19 січня, за день до вступу Трампа на посаду, китайський сервіс коротких відео потрапить під бан, якщо до цього часу не знайде нового, не пов'язаного із Піднебесною власника.

Трамп наголошує на потребі "мати час на пошук політичного рішення" щодо протистояння між компанією ByteDance, що володіє TikTok, та департаментом юстиції, який побачив у діяльності соцмережі загрозу для національної безпеки США.

У 2020 році сам Трамп ініціював першу спробу змусити ByteDance продати TikTok американським компаніям. Проте за чотири роки поза Білим домом погляди політика на соціальну мережу змінилися - тепер він виступає проти заборони і навіть особисто зустрічався у грудні з виконавчим директором сервісу Шоу Зі Чу.

На території США у TikTok є понад 170 мільйонів користувачів, а під час виборів мережа виступала потужним інструментом агітації для Дональда Трампа.