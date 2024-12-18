ЄС почав розслідування щодо TikTok через втручання у вибори в Румунії

Європейський союз розпочав розслідування щодо соцмережі TikTok, що належить Китаю, через звинувачення в тому, що Росія використовувала її для впливу на результати першого туру президентських виборів у Румунії.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Після серйозних ознак того, що іноземні діячі втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно розслідуємо, чи порушив TikTok закон про цифрові послуги, не впоравшись із такими ризиками", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Рішення про початок розслідування бере до уваги інформацію, отриману з розсекречених звітів румунської розвідки, а також повідомлень від третіх сторін", - додала вона.
Тепер TikTok повинен буде надати відповідні дані й документи.
Вибори в Румунії
- 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні. Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
- Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% – отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє – чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
- У Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.
- У світлі цих подій часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.
- Після засідання Вищої ради оборони країни щодо ультраправого кандидата Келіна Джорджеску президент країни вирішив розсекретити інформацію про цього кандидата.
- За інформацією внутрішньої розвідки Румунії, є дані, що свідчать про агресивну пропагандистську кампанію в обхід національного виборчого законодавства, а також із використанням алгоритмів деяких соціальних мереж для прискореного зростання популярності Джорджеску.
- Єврокомісія на тлі неочікуваних результатів першого туру виборів у Румунії та інформації про використання TikTok ухвалила розпорядження для компанії зберігати "внутрішні документу та інформацію" про роботу своєї системи та її рекомендації для врегулювання ризиків маніпуляцій. Також компанія повинна зберігати дані про політичну рекламу.
- 6 грудня Конституційний суд скасував результати першого туру виборів президента Румунії.
- 13 грудня повідомлялося, що блогери TikTok, які допомогли Дорджеску перемогти у першому турі виборів у Румунії, залишили країну.