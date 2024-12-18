ЄС почав розслідування щодо TikTok через втручання у вибори в Румунії

Європейський союз розпочав розслідування щодо соцмережі TikTok, що належить Китаю, через звинувачення в тому, що Росія використовувала її для впливу на результати першого туру президентських виборів у Румунії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Після серйозних ознак того, що іноземні діячі втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно розслідуємо, чи порушив TikTok закон про цифрові послуги, не впоравшись із такими ризиками", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рішення про початок розслідування бере до уваги інформацію, отриману з розсекречених звітів румунської розвідки, а також повідомлень від третіх сторін", - додала вона.

Тепер TikTok повинен буде надати відповідні дані й документи.

Вибори в Румунії