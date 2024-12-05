Єврокомісія наказала TikTok зберігати всі дані щодо виборів у Румунії

Єврокомісія на тлі неочікуваних результатів першого туру виборів у Румунії та інформації про використання TikTok для агітації за одного з кандидатів ухвалила розпорядження для компанії зберігати "внутрішні документу та інформацію" про роботу своєї системи та її рекомендації для врегулювання ризиків маніпуляцій. Також компанія повинна зберігати дані про політичну рекламу, пише Politico.

Розпорядження стосується не лише румунських виборів, а й інших у ЄС, і діятиме до березня. Комісія підкреслила, що вона ще не вирішила, чи TikTok порушив закон ЄС про модерацію контенту, Закон про цифрові послуги, і що запит на зберігання даних і доказів мав на меті контроль дотримання.

Сьогодні з'ясувалося, що румунський президент розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Коліна Джорджексу. Документи розкривають, як платний контент на підтримку політика просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація, що є порушенням власних правил платформи та румунського виборчого права. Контент інших кандидатів зазнавав суворішого контролю.

Джорджеску заявляв, що витратив “нуль” на передвиборчу агітацію, заперечуючи, що він взагалі провадив агітацію.

Більше на цю тему – в матеріалі "TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії".