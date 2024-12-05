FT: болгарські шпигуни планували переслідувати українських військових, які нібито тренувалися на Patriot

Члени шпигунської групи планували операцію в казармах Patch ‒ американському об'єкті неподалік Штутгарта в Німеччині, з жовтня 2022 року до їхнього арешту в лютому 2023 року.

Група болгарських шпигунів, які працюють на Росію, могла переслідувати українських військових, які нібито проходили навчання на зенітно-ракетній системі Patriot на військовій базі США.

Про це йшлося під час судового засідання у Лондоні, пише Financial Times.

Присяжним в Олд-Бейлі повідомили, що деякі члени групи планували операцію в казармах Patch ‒ американському об'єкті неподалік Штутгарта в Німеччині, з жовтня 2022 року до їхнього арешту в лютому 2023 року.

Звинувачення висунуті трьом громадян Болгарії, які мешкають у Великій Британії ‒ 33-річній Катрін Івановій, 30-річній Вані Габеровій і 39-річному Тихомиру Іванчеву. Їх звинувачують у змові з метою шпигунства.

Обвинувачення стверджує, що вони діяли під керівництвом Яна Марсалека, громадянина Австрії, який, ймовірно, підтримував зв'язок з російською розвідкою. Марсалек, який використовував псевдонім Руперт Тіц, вважав, що на базі розміщувалися українські війська, які проходили навчання на Patriot.

Лідер групи, 46-річний Орлін Русєв, обговорив з Марсалеком використання IMSI-перехоплювачів для відстеження даних мобільних телефонів військовослужбовців на базі. Русєв визнав себе винним у змові з метою шпигунства. Пристрої IMSI можуть відстежувати мобільні телефони та витягувати конфіденційну інформацію, таку як паролі.

Елісон Морган, королівська адвокатка із Королівської прокурорської служби, повідомила суд, що це спостереження велося у жовтні та листопаді 2022 року ‒ “в абсолютно вирішальний момент” повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Українського солдата на авіабазі повністю ідентифіковано, і куди він бере цей телефон після того, як проходить навчання на цій авіабазі?”, ‒ сказала Морган. Вона додала: “Не може бути серйознішого типу інформації, яку вони намагалися зібрати, щоб дозволити людям точно знати, де українські солдати з таким типом дислокації можуть бути в майбутньому”.

Суд дізнався, що Іванова та 43-річний Бісер Джамбазов у жовтні 2022 року вирушили до Штутгарту, де вони знімали на відео елементи безпеки на базі Patch Barracks, такі як огородження, камери та інфрачервоні датчики. Джамбазов визнав себе винним у змові з метою шпигунства.

Присяжним показали повідомлення в Telegram, в яких Марсалек закликав Русєва бути обережнішим, “бо німці зараз дуже нервують через діяльність російської розвідки на місцях”.

Операцію зупинили після арештів Русєва, Джамбазова та Іванової 8 лютого 2023 року британською поліцією за адресами у Великій Британії.

Справа Кирила Качура

Присяжні також дізналися про більш ранню операцію зі спостереження за громадянином Росії Кирилом Качуром, якого Москва згодом визнала “іноземним агентом”. Під час місії зі спостереження за Качуром у районі міста Будва у Чорногорії у січні та лютому 2022 року Іванчев та Іванова нібито зустрілися з жінкою-шпигуном з Росії, відомою як “червоний горобець”.

Присяжним показали повідомлення, в яких Марсалек перед цими зустрічами висловив занепокоєння Русєву з приводу “конкурентних почуттів” між болгарською та російською командами на місцях.

“Червоний горобець”, справжнє ім'я якої не було розкрито у суді, планувала заарештувати та екстрадувати Качура з використанням ордера Інтерполу, за підтримки болгарського спостереження, заявили прокурори.

Іванова, Габерова та Іванчев заперечують звинувачення у змові з метою збору інформації, корисної для ворога, у період із серпня 2020 року до лютого 2023 року. Іванова також заперечує наявність підроблених документів для ідентифікації. Судовий процес триває.