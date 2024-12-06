Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаСвіт

Трамп обрав колишнього сенатора Девіда Пердью послом у Китаї

Перд’ю раніше працював у Сенаті з 2015 по 2021 роки, а перед цим жив у Гонконзі протягом 40 років та керував бізнесом.

Трамп обрав колишнього сенатора Девіда Пердью послом у Китаї
Імовірний посол США у Китаї Девід Пердью
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про ще одне призначення. Цього разу він обрав колишнього сенатора Девіда Пердью послом у Китаї.

Як пише Reuters, новообраний президент Штатів залучив колишнього політика з досвідом ведення бізнесу, щоб він допомагав керувати відносинами, "роз’єднаними глибокою недовірою та торговельною напруженістю".

"Він відіграватиме важливу роль у реалізації моєї стратегії підтримки миру в регіоні та продуктивних робочих стосунках з лідерами Китаю", – написав Трамп у своїй публікації в соціальних мережах Truth Social.

Пердью є республіканцем із Джорджії. Працював у Сенаті з 2015 по 2021 роки, а раніше жив у Гонконзі протягом 40 років та керував бізнесом. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

У свій перший президентський термін Трамп призначив колишнього губернатора Айови Террі Бренстада своїм послом у Китаї. Бренстад намагався посилити свої зв’язки з китайськими чиновниками, в тому числі з Сі Цзіньпіном до того, як він став вищим лідером Китаю, щоб допомогти врегулювати торговельну напруженість. 

Деякі аналітики кажуть, що Пекін, ймовірно, буде прагнути прямої взаємодії президента або політика високого рівня з Трампом і його найближчими радниками, щоб впоратися з "майже впевненим відновленням торгової напруженості".

  • Раніше Трамп заявляв, що введе додаткові 10% мита на китайські товари, якщо Пекін не посилить заходи, щоб зупинити торгівлю фентанілом, наркотичною речовиною, що викликає сильну залежність.
  • Під час передвиборної кампанії він також погрожував 60%-ми митами на китайські товари.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies