Трамп обрав колишнього сенатора Девіда Пердью послом у Китаї

Перд’ю раніше працював у Сенаті з 2015 по 2021 роки, а перед цим жив у Гонконзі протягом 40 років та керував бізнесом.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про ще одне призначення. Цього разу він обрав колишнього сенатора Девіда Пердью послом у Китаї.

Як пише Reuters, новообраний президент Штатів залучив колишнього політика з досвідом ведення бізнесу, щоб він допомагав керувати відносинами, "роз’єднаними глибокою недовірою та торговельною напруженістю".

"Він відіграватиме важливу роль у реалізації моєї стратегії підтримки миру в регіоні та продуктивних робочих стосунках з лідерами Китаю", – написав Трамп у своїй публікації в соціальних мережах Truth Social.

Пердью є республіканцем із Джорджії. Працював у Сенаті з 2015 по 2021 роки, а раніше жив у Гонконзі протягом 40 років та керував бізнесом.

У свій перший президентський термін Трамп призначив колишнього губернатора Айови Террі Бренстада своїм послом у Китаї. Бренстад намагався посилити свої зв’язки з китайськими чиновниками, в тому числі з Сі Цзіньпіном до того, як він став вищим лідером Китаю, щоб допомогти врегулювати торговельну напруженість.

Деякі аналітики кажуть, що Пекін, ймовірно, буде прагнути прямої взаємодії президента або політика високого рівня з Трампом і його найближчими радниками, щоб впоратися з "майже впевненим відновленням торгової напруженості".