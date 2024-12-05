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Після відставки уряду президент Франції пообіцяв найближчим часом призначити нового прем’єр-міністра

Макрон засудив союз ультраправих і лівих, які об’єдналися лиш для того, аби відправити у відставку уряд Мішеля Барньє. 

Після відставки уряду президент Франції пообіцяв найближчим часом призначити нового прем’єр-міністра
Еммануель Макрон під час відеозвернення до французів 5 грудня 2024 року
Фото: скриншот відео

Президент Франції Еммануель Макрон ввечері 5 грудня зробив відеозвернення, де прокоментував відставку уряду та політичну ситуацію в державі, пише Le Figaro.

Макрон сказав, що у найближчі дні призначить нового прем’єр-міністра, який відповідатиме за формування уряду «загального інтересу» і представлятиме всі політсили провладного кола. Таким чином президент виключив ультраправих і більшу частину лівих.

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Глава держави засудив союз ультраправих і лівих, які об’єдналися лиш для того, аби відправити у відставку уряд Мішеля Барньє. 

Також Макрон сказав, що не збирається йти у відставку і виконає до кінця свій мандат (до 2027 року). 

Крім того, президент Франції анонсував внесення до середини грудня у парламент спеціального закону, який у разі ухвалення має забезпечити фінансування державних послуг.

  • Напередодні ультраправі та ліві члени парламенту Франції об’єднали зусилля, щоб підтримати вотум недовіри прем’єр-міністру Мішелю Барньє та його уряду.
  • До краху уряду призвело рішення Барньє схвалити бюджет без голосування у парламенті.
  • 5 грудня Еммануель Макрон прийняв відставку глави уряду. Барньє та його міністри займатимуться поточними справами до призначення нового кабміну.
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