Після відставки уряду президент Франції пообіцяв найближчим часом призначити нового прем’єр-міністра

Президент Франції Еммануель Макрон ввечері 5 грудня зробив відеозвернення, де прокоментував відставку уряду та політичну ситуацію в державі, пише Le Figaro.
Макрон сказав, що у найближчі дні призначить нового прем’єр-міністра, який відповідатиме за формування уряду «загального інтересу» і представлятиме всі політсили провладного кола. Таким чином президент виключив ультраправих і більшу частину лівих.
Глава держави засудив союз ультраправих і лівих, які об’єдналися лиш для того, аби відправити у відставку уряд Мішеля Барньє.
Також Макрон сказав, що не збирається йти у відставку і виконає до кінця свій мандат (до 2027 року).
Крім того, президент Франції анонсував внесення до середини грудня у парламент спеціального закону, який у разі ухвалення має забезпечити фінансування державних послуг.
- Напередодні ультраправі та ліві члени парламенту Франції об’єднали зусилля, щоб підтримати вотум недовіри прем’єр-міністру Мішелю Барньє та його уряду.
- До краху уряду призвело рішення Барньє схвалити бюджет без голосування у парламенті.
- 5 грудня Еммануель Макрон прийняв відставку глави уряду. Барньє та його міністри займатимуться поточними справами до призначення нового кабміну.