Після відставки уряду президент Франції пообіцяв найближчим часом призначити нового прем’єр-міністра

Макрон засудив союз ультраправих і лівих, які об’єдналися лиш для того, аби відправити у відставку уряд Мішеля Барньє.

Еммануель Макрон під час відеозвернення до французів 5 грудня 2024 року

Президент Франції Еммануель Макрон ввечері 5 грудня зробив відеозвернення, де прокоментував відставку уряду та політичну ситуацію в державі, пише Le Figaro.

Макрон сказав, що у найближчі дні призначить нового прем’єр-міністра, який відповідатиме за формування уряду «загального інтересу» і представлятиме всі політсили провладного кола. Таким чином президент виключив ультраправих і більшу частину лівих.

Глава держави засудив союз ультраправих і лівих, які об’єдналися лиш для того, аби відправити у відставку уряд Мішеля Барньє.

Також Макрон сказав, що не збирається йти у відставку і виконає до кінця свій мандат (до 2027 року).

Крім того, президент Франції анонсував внесення до середини грудня у парламент спеціального закону, який у разі ухвалення має забезпечити фінансування державних послуг.