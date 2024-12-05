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Макрон звернеться сьогодні до французів на тлі політичної кризи

Імена можливих наступників прем'єр-міністра Мішелья Барньє, уряду якого оголосили вотум недовіри, вже озвучують.

Макрон звернеться сьогодні до французів на тлі політичної кризи
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Президент Франції Еммануель Макрон звернеться до нації сьогодні ввечері ‒ через день після того, як законодавці країни проголосували за вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, пише BBC.

Імена можливих наступників Барньє озвучувалися вже зараз ‒ навіть до подання прем’єр-міністром заяви про відставку. Йдеться про міністра оборони Себастьєна Лекорню, міністра внутрішніх справ Бруно Ретайо та колишнього кандидата в президенти від центристів Франсуа Байру.

Однак пошук кандидата, який не був би негайно відкинутий однією з великих парламентських фракцій, може зайняти деякий час, як це сталося влітку, коли колишній прем’єр-міністр Габріель Атталь виконував обов’язки очільника уряду ще два місяці після відставки.

Ймовірно, Барньє попросять залишитися на посаді на проміжний час, зазначає видання.

Кабінет міністрів Барньє розпався після того, як депутати переважною більшістю голосів проголосували за вотум недовіри уряду ‒ лише через три місяці після призначення. Жоден французький уряд не втрачав вотум довіри після Жоржа Помпіду в 1962 році.

Ультраправі Марін Ле Пен і ліворадикальний Новий народний фронт об'єдналися проти Барньє після того, як колишній переговорник щодо Brexit використав особливі повноваження, щоб протягнути свій бюджет без голосування. 

Тепер Барньє зобов'язаний подати заяву про відставку свого уряду, а бюджет, який спровокував його падіння, було автоматично скасовано.

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Відставка прем’єр-міністра конституційно не торкнеться Макрона, але багато опозиційних політиків все відкритіше заявляють, що він має піти у відставку та призначити дострокові президентські вибори. Раніше Макрон наполягав, що цього не відбудеться. 

Лівий альянс Новий народний фронт (NFP), який отримав найбільше місць на парламентських виборах, раніше критикував рішення Макрона призначити центриста Барньє прем'єр-міністром замість свого кандидата. Разом із ультраправим Національним об’єднанням (RN) він визнав бюджет Барньє, який включав 60 мільярдів євро на скорочення дефіциту, неприйнятним.

Марін Ле Пен, лідерка RN, зазначила, що бюджет є “токсичним для французів”.

Напередодні голосування Барньє заявив Національним зборам, що голосування про його усунення з посади не вирішить фінансових проблем країни.

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