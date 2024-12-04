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Макрон закликав парламент не голосувати за відставку уряду

Президент сподівається уникнути нового раунду політичної кризи.

Макрон закликав парламент не голосувати за відставку уряду
Емманюель Макрон під час візиту до Саудівської Аравії
Фото: EPA/UPG

Під час державного візиту до Саудівської Аравії президент Франції Емманюель Макрон прокоментував розгляд у парламенті республіки питання щодо вотуму недовіри уряду.

Як пише Bloomberg, глава держави закликав депутатів відмовитися від голосування за відставку кабінету міністрів Мішеля Барньє. За словами Макрона, "потрібно ставити вище інтереси країни та французького народу, а не власні амбіції та інтереси".

Окремо президент розкритикував "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Ультраправі цього тижня повідомили, що будуть разом із лівими силами голосувати за те, щоб Барньє залишив свою посаду. На думку Макрона, "якщо вони це зроблять, це буде прояв нестерпного цинізму".

Сам прем'єр-міністр також сподівається на порятунок свого уряду, наголошуючи на тому, що "національний інтерес має для депутатів щось означати".

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