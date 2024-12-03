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Гельсінська комісія США: нинішня і майбутня адміністрації США мають підтримати грузинів

Гельсінська комісія закликала Держдепартамент вжити заходів для покарання винних у порушенні права грузинів на мирний протест та обрання своїх лідерів.

Гельсінська комісія США: нинішня і майбутня адміністрації США мають підтримати грузинів
Гельсінська комісія США
Фото: Гельсінська комісія США

Гельсінська комісія США зробила чергову заяву з приводу подій у Грузії.

“Ми підтримуємо грузинський народ і закликаємо як нинішню, так і майбутню адміністрацію взяти на себе зобов'язання щодо підтримки грузинів у їх боротьбі за відновлення демократії та свободи у своїй країні”, - йдеться у документі. 

Гельсінська комісія наголосила, що Держдепартамент США має вжити заходів для покарання винних у порушенні права грузинів на мирний протест та обрання своїх лідерів.

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Документ підписали голова комітету Джо Вілсон (майбутній голова комітету із закордонних справ Палати представників США) та член комісії Стів Коен.

Гельсінська комісія США зробила чергову заяву з приводу подій у Грузії
Фото: Гельсінська комісія США
Гельсінська комісія США зробила чергову заяву з приводу подій у Грузії

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