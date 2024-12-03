Гельсінська комісія США: нинішня і майбутня адміністрації США мають підтримати грузинів

Гельсінська комісія США зробила чергову заяву з приводу подій у Грузії.
“Ми підтримуємо грузинський народ і закликаємо як нинішню, так і майбутню адміністрацію взяти на себе зобов'язання щодо підтримки грузинів у їх боротьбі за відновлення демократії та свободи у своїй країні”, - йдеться у документі.
Гельсінська комісія наголосила, що Держдепартамент США має вжити заходів для покарання винних у порушенні права грузинів на мирний протест та обрання своїх лідерів.
Документ підписали голова комітету Джо Вілсон (майбутній голова комітету із закордонних справ Палати представників США) та член комісії Стів Коен.
- Раніше Комісія США з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) назвала уряд Грузії “нелегітимним”.