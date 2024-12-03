Гельсінська комісія США: нинішня і майбутня адміністрації США мають підтримати грузинів

Гельсінська комісія закликала Держдепартамент вжити заходів для покарання винних у порушенні права грузинів на мирний протест та обрання своїх лідерів.

Гельсінська комісія США зробила чергову заяву з приводу подій у Грузії.

“Ми підтримуємо грузинський народ і закликаємо як нинішню, так і майбутню адміністрацію взяти на себе зобов'язання щодо підтримки грузинів у їх боротьбі за відновлення демократії та свободи у своїй країні”, - йдеться у документі.

Гельсінська комісія наголосила, що Держдепартамент США має вжити заходів для покарання винних у порушенні права грузинів на мирний протест та обрання своїх лідерів.

Документ підписали голова комітету Джо Вілсон (майбутній голова комітету із закордонних справ Палати представників США) та член комісії Стів Коен.

Фото: Гельсінська комісія США Гельсінська комісія США зробила чергову заяву з приводу подій у Грузії