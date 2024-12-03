Reuters: Італія готує новий пакет військової допомоги для України

Італія готує новий пакет військової допомоги для України, який імовірно схвалять до кінця 2024 року.
Про це пише Reuters з посиланням на джереела.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Італія схвалила дев'ять пакетів допомоги для України, до яких увійшли дві системи ППО SAMP/T.
За інформацією джерел, італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет вже до кінця грудня 2024 року.
Водночас, співрозмовники не надали подробиці, вся інформація щодо відправлення зброї засекречена.
До слова, для відправлення зброї в Україну уряду Італії потрібен дозвіл парламенту, який діє до кінця 2024 року.
- У вересні Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що Україна отримає ще одну систему ППО Samp/T.