Reuters: Італія готує новий пакет військової допомоги для України

10-й пакет, ймовірно, хвалять до кінця грудня 2024 року.

Італія готує новий пакет військової допомоги для України, який імовірно схвалять до кінця 2024 року.

Про це пише Reuters з посиланням на джереела.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Італія схвалила дев'ять пакетів допомоги для України, до яких увійшли дві системи ППО SAMP/T.

За інформацією джерел, італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет вже до кінця грудня 2024 року.

Водночас, співрозмовники не надали подробиці, вся інформація щодо відправлення зброї засекречена.

До слова, для відправлення зброї в Україну уряду Італії потрібен дозвіл парламенту, який діє до кінця 2024 року.