​Сибіга закликав союзників терміново передати Україні мінімум 20 систем ППО типу Hawk, NASAMS та IRIS-T

Під час візиту до Брюсселю міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників терміново надати Україні допомогу у вигляді додаткових систем протиповітряної оборони для посилення енергетичної стійкості взимку.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу Hawk, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", - наголосив Сибіга.

Міністр продемонстрував оригінал Будапештського меморандуму та зазначив, що він є свідченням того, що будь-які довгострокові безпекові рішення за рахунок безпеки України є неприйнятними.

"Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. У цьому контексті ми обговоримо з партнерами концепцію “миру завдяки силі”", - підсумував голова МЗС.

Сибіга вже відвідав штаб-квартиру НАТО, він також візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО.