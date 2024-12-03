​Сибіга закликав союзників терміново передати Україні мінімум 20 систем ППО типу Hawk, NASAMS та IRIS-T

Під час візиту до Брюсселю міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників терміново надати Україні допомогу у вигляді додаткових систем протиповітряної оборони для посилення енергетичної стійкості взимку.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу Hawk, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", - наголосив Сибіга.
Міністр продемонстрував оригінал Будапештського меморандуму та зазначив, що він є свідченням того, що будь-які довгострокові безпекові рішення за рахунок безпеки України є неприйнятними.
"Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. У цьому контексті ми обговоримо з партнерами концепцію “миру завдяки силі”", - підсумував голова МЗС.
Сибіга вже відвідав штаб-квартиру НАТО, він також візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО.
- 3-4 грудня Сибіга перебуватиме в Брюсселі, де проведе зустрічі з партнерами з Європи та США.
- Сьогодні вранці, перед засідання Ради Україна-НАТО, МЗС опублікувало звернення, приурочене до 30-річчя підписання так званого Будапештського меморандуму. Міністерство наголосило, що Україна не розглядає альтернатив вступу до НАТО як єдиної безпекової гарантії. У заяві закликали партнерів запросити Україну до вступу вже зараз з перспективою повноцінного членства після війни.
- За даними Reuters, на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу цього тижня обговорювати запрошення України не планували.