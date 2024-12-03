Росіяни обстріляли Костянтинівку та Покровськ на Донеччині, є жертви (доповлено)

Армія РФ у вівторок, 3 грудня, завдала ударів по Костянтинівці та Покровську Донецької області.

Доповнення. За інформацією Національної поліції, росіяни також скинули на Покровськ бомбою "УМПБ Д-30СН", поцілили в дев’ятиповерхівку. Загинула 61-річна жінка. Ще двоє цивільних осіб зазнали поранень. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків і три цивільні автомобілі.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами міста Костянтинівка одна людина загинула і троє зазнали поранень.

"Загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Також пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.