Зеленський відзначив держнагородами понад 400 бійців Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейських та рятувальників

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 401 бійця Національної гвардії, Державної прикордонної служби, поліцейських та рятувальників.

Про це йдеться в указі президента №797/2024 від 2 грудня.

87 з них отримали нагороди посмертно.

Герої отримали відзнаки “Хрест бойових заслуг”, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та “За мужність”, медалі “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”, “За військову службу Україні” і “За бездоганну службу”, “За військову службу Україні.

У листопаді Зеленський позбавив державних нагород 34-х зрадників України. До першого списку увійшло 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій.