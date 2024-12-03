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Зеленський відзначив держнагородами понад 400 бійців Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейських та рятувальників

87 героїв отримали нагороди посмертно. 

Зеленський відзначив держнагородами понад 400 бійців Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейських та рятувальників
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 401 бійця Національної гвардії, Державної прикордонної служби, поліцейських та рятувальників.

Про це йдеться в указі президента №797/2024 від 2 грудня.

87 з них отримали нагороди посмертно. 

Герої отримали відзнаки “Хрест бойових заслуг”, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та “За мужність”, медалі “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”, “За військову службу Україні” і “За бездоганну службу”, “За військову службу Україні.

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У листопаді Зеленський позбавив державних нагород 34-х зрадників України. До першого списку увійшло 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій.

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