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Підірвали вибухівку біля райввіділку поліції: в Київській області за підозрою в теракті затримали підлітків

Вони отримали пропозицію від російських спецслужб. 

Підірвали вибухівку біля райввіділку поліції: в Київській області за підозрою в теракті затримали підлітків
Фото: СБУ в Telegram

У Київській області затримали підлітків, які на замовлення Росії 28 листопада вчинили теракт і підірвали вибухівку неподалік поліційної адмінбудівлі Вишгородського району. 

Пропозицію заробити вони отримали в Telegram. Завдання полягало у підриві саморобної вибухівки біля Вишгородського райвідділу поліції, повідомили в СБУ і Нацполіції. 

Внаслідок злочину ніхто не постраждав. 

"Обох терористів було викрито «по гарячих слідах». Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у тайнику на Київщині. За інструкцією окупантів для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами. Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу", – повідомили в СБУ. 

Підозрюваний у теракті
Фото: СБУ
Підозрюваний у теракті

Підозрюваний у теракті
Фото: СБУ у Telegram
Підозрюваний у теракті

Для дистанційного підриву підозрювані використали ще один мобільний телефон зі спеціальною програмою. Діями керував представник російських спецслужб, замаскований під аккаунт дівчини. За вчинення теракту він пообіцяв їм гроші, але фігуранти їх не отримали. 

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.

  • У листопаді РБК-Україна з посиланням на анонімні джерела повідомило, що протягом нещодавнього часу в Києві відбулося декілька диверсій, спрямованих проти військових та правоохоронців. Один чоловік загинув – внаслідок детонації вибухівки в коробці. 
  • Уже відомо про затримання декількох підозрюваних. Зокрема, в Києві затримали раніше судимого чоловіка, який встановив розтяжку в орендованій квартирі, куди потім викликали поліцію. 
  • Також затримали групу підривачів у Житомирській області. Вони підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед зловмисників були діти. 
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