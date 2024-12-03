Підірвали вибухівку біля райввіділку поліції: в Київській області за підозрою в теракті затримали підлітків

У Київській області затримали підлітків, які на замовлення Росії 28 листопада вчинили теракт і підірвали вибухівку неподалік поліційної адмінбудівлі Вишгородського району.

Пропозицію заробити вони отримали в Telegram. Завдання полягало у підриві саморобної вибухівки біля Вишгородського райвідділу поліції, повідомили в СБУ і Нацполіції.

Внаслідок злочину ніхто не постраждав.

"Обох терористів було викрито «по гарячих слідах». Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у тайнику на Київщині. За інструкцією окупантів для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами. Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу", – повідомили в СБУ.

Фото: СБУ Підозрюваний у теракті

Фото: СБУ у Telegram Підозрюваний у теракті

Для дистанційного підриву підозрювані використали ще один мобільний телефон зі спеціальною програмою. Діями керував представник російських спецслужб, замаскований під аккаунт дівчини. За вчинення теракту він пообіцяв їм гроші, але фігуранти їх не отримали.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.