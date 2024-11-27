Внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця.

Служба безпеки та Національна поліція затримали 5 агентів Росії, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Про це повідомляє СБУ.

Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

За матеріалами справи, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канали.

Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції.

За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили "віддалено" за допомогою мобільного телефону.

При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу.

Усі п’ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані "по гарячих слідах" у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них – 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж.

За інструкцією окупантів, рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні.

Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці "компоненти" із тайника і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій.

Двоє інших співучасників – встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію.

Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.