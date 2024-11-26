На щастя, правоохоронці вчасно зреагували і вибігли з квартири до того, як пролунав вибух.

Мешканцю Київської області оголосили підозру у вчиненні теракту (ч.2 ст. 258 КК України) за спробу підриву поліцейських у столиці. Теракт був замовленням ворожих спецслужб.

За даними слідства, неодноразово засуджений чоловік отримав через Telegram пропозицію заробити, виконавши певне замовлення. "Тестовим" завданням був підпал шафи Укрзалізниці, після виконання якого чоловік отримав нове – встановлення в орендованій квартирі вибухового пристрою, повідомили в Офісі генерального прокурора та Національній поліції.

Зловмисники орендували в Печерському районі квартиру на декілька діб. Чоловік отримав інструкції, як виготовити вибуховий пристрій – "розтяжку" з гранатою Ф-1, що мала здетонувати в потрібний момент. Також він встановив у кімнаті камери, аби зафіксувати вибух і наслідки. За виконання завдання чоловіку обіцяли $2000, але коштів він так і не отримав.

"Після цього невідома жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що у цій квартирі щодо неї вчиняється домашнє насильство. Вона повідомила, що двері будуть відчинені і правоохоронці відразу можуть заходити. На виклик прибули двоє працівників поліції. Насправді в цей момент у квартирі нікого не було. Відкриття дверей спричинило детонацію гранати, однак правоохоронці встигли вибігти з квартири. Як згодом з’ясувалось, виклик поліції здійснювався з метою завдання шкоди працівникам поліції", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото: офіс генерального прокурора в Telegram Місце вибуху

Підозрюваного затримали, він уже перебуває під вартою. В СБУ уточнили, що дзвінок "жіночим" голосом був фейком.