Глава чеської розвідки застерігає від підштовхування України до поганої мирної угоди і значних поступок Кремлю

"Повномасштабне вторгнення в Україну має нагадати західним країнам, що Росія є “імперською наддержавою з імперськими бажаннями” і “абсолютно нехтує” своїми військовими втратами та загибеллю цивільних осіб".

Глава чеської розвідки, генерал-майор Міхал Коуделька в інтерв'ю Bloomberg попередив союзників, що підштовхування Києва до значних поступок для припинення війни в Україні лише підбадьорить Кремль.

“Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на те, щоб відновлюватися після величезних людських і економічних втрат і готуватися до наступної цілі, якою є Центральна та Східна Європа”, ‒ сказав Коуделька, який очолює Службу безпеки та інформації Чехії.

“Якщо Україна програє або буде змушена погодитися на погану мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу”, – додав він.

Його оцінку підтримують інші європейські спецслужби. Головний розвідник Німеччини Бруно Каль попередив у жовтні, що президент Володимир Путін буде готовий до військової взаємодії з НАТО до кінця десятиліття.

Коуделька зазначив, що міжнародне право вимагає від Росії вивести всі війська, повернути окуповані чи анексовані території та виплатити репарації. “Нещодавно Київ опинився під тиском, щоб розглянути нові способи заманити Путіна за стіл переговорів після 1000 днів опору вторгненню”, ‒ підкреслює Bloomberg.

За словами Коудельки, повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році має нагадати західним країнам, що Росія є “імперською наддержавою з імперськими бажаннями” і “абсолютно нехтує” своїми військовими втратами та загибеллю цивільних осіб.

З того часу, як Коуделька став керівником розвідки вісім років тому, Чеська Республіка вжила низку жорстких заходів, щоб зменшити можливості російської розвідки та зменшити її вплив на місцеву політику та бізнес. Прага заборонила російським постачальникам брати участь у ядерно-енергетичному проєкті, зменшила залежність від свого природного газу та вислала переважну більшість кремлівських шпигунів із дипломатичним прикриттям.

“На відміну від деяких інших європейських країн, уряд у Празі вжив заходів, щоб росіянам було важче відвідувати країну, володіти там бізнесом чи нерухомістю та отримувати чеське громадянство. Зараз вона намагається переконати Європейський Союз заборонити російським дипломатам подорожувати між країнами-членами без віз, як спосіб подальшого стримування діяльності розвідки”, ‒ зазначає видання.

Однак, Коуделька вважає, що його країна залишається мішенню для російської гібридної війни, включно з традиційним шпигунством, кібератаками, кампаніями з дезінформації та підривною діяльністю. Розвідувальна спільнота у всій Європі також готується до можливих загроз після закінчення війни, таких як наплив українських ветеранів і контрабанда зброї, яка може потрапити в чужі руки.