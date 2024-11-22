МЗС Чехії: до кінця року Чехія передасть Україні 500 тисяч боєприпасів великого калібру

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розповів про прогрес у ініціативі його країни щодо передачі снарядів Україні, передає Укрінформ.
“Як ви знаєте, моя країна запустила ініціативу щодо боєприпасів. До кінця року буде поставлено 500 тисяч снарядів великого калібру. Ми не будемо зупинятися на досягнутому”, – зазначив міністр.
Ліпавський запевнив, що Чехія продовжуватиме надавати ЗСУ необхідну підтримку. Також Чехія продовжить підтримку зусиль України стати членом ЄС і НАТО.
Голова чеської дипломатії підкреслив важливість для України мати надійний захист.
- На фронті ситуація з боєприпасами покращилася, порівняно з 2023 роком, повідомило LB.ua джерело у командуванні ЗСУ. Рік тому ворог використовував 40 тисяч боєприпасів (снарядів, мінометних мін) на добу і тоді було співвідношення 1 до 12-ти не на користь України. Зараз ситуація змінилася: один до півтора, один до трьох боєприпасів.
- Нещодавно глава євродипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз надав Україні зброї на 45 млрд євро і нарешті поставив уже мільйон боєприпасів.