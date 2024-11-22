МЗС Чехії: до кінця року Чехія передасть Україні 500 тисяч боєприпасів великого калібру

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розповів про прогрес у ініціативі його країни щодо передачі снарядів Україні, передає Укрінформ.

“Як ви знаєте, моя країна запустила ініціативу щодо боєприпасів. До кінця року буде поставлено 500 тисяч снарядів великого калібру. Ми не будемо зупинятися на досягнутому”, – зазначив міністр.

Ліпавський запевнив, що Чехія продовжуватиме надавати ЗСУ необхідну підтримку. Також Чехія продовжить підтримку зусиль України стати членом ЄС і НАТО.

Голова чеської дипломатії підкреслив важливість для України мати надійний захист.