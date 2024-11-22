Повітряні сили заявили про збиття 64 ударних ворожих БпЛА

Ще чотири перебувають у повітряному просторі нашої держави.

Протягом 22 листопада росіяни атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла. Станом на 17.30 ППО збила 64 дрони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська виявили і здійснили супровід 114 повітряних цілей противника.

«Станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах. 41 безпілотник — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі», - уточнили в Повітряних силах.

Наразі у повітряному просторі України ще залишаються чотири ворожі БпЛА.