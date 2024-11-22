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На Курщині зараз перебувають 11 тисяч північнокорейських військових, - джерело LB.ua

Серед них - сім генералів.

На Курщині зараз перебувають 11 тисяч північнокорейських військових, - джерело LB.ua
військові КНДР на параді
Фото: EPA/UPG

На Курщині зараз перебувають 11 тисяч північнокорейських військових, зокрема, семеро генералів.

Про це LB.ua повідомило джерело в командуванні ЗСУ.

За його словами, північнокорейська армія навчена за старими радянськими методиками, тому росіяни їх зараз готують: розгортають системи медичного забезпечення, артилерію, системи реактивно-залпового вогню тощо.

"Північнокорейські солдати включаються в російські бригади, але більшість ще готуються", - сказав наш співрозмовник.

  • Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.
  • Видання WSJ писало, що високопоставлений північнокорейський генерал поранений під час нещодавнього українського удару по Курській області.
  • Тим часом представники південнокорейської розвідки доповіли парламенту, що військові з Північної Кореї в Росії приписані до частин морської піхоти і ВДВ.
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