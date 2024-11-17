КНДР може відправити на допомогу Росії 100 тисяч військових, - Bloomberg

Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.
Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з оцінками деяких країн G20.
При цьому джерела зазначили, що військова підтримка в такому масштабі, ймовірно, відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.
Очікується, що питання про розгортання в РФ північнокорейських військ порушать кілька союзників на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, коли він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Співпраця Росії та КНДР
- Північна Корея ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією, який Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали в червні. Договір зобов'язує кожну сторону прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.
- КНДР також передала Росії 3,5 мільйона боєприпасів.
- Наразі, за даними видання New York Times, Росія зібрала 50 000 солдатів, зокрема північнокорейських військових для наступу з метою повернення території, захопленої Україною в Курській області Росії.