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КНДР може відправити на допомогу Росії 100 тисяч військових, - Bloomberg

Військова підтримка в такому масштабі, ймовірно, відбуватиметься партіями.

КНДР може відправити на допомогу Росії 100 тисяч військових, - Bloomberg
Кім Чен Ин та війська КНДР (архівне фото)
Фото: Defense Express

Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з оцінками деяких країн G20.

При цьому джерела зазначили, що військова підтримка в такому масштабі, ймовірно, відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

Очікується, що питання про розгортання в РФ північнокорейських військ порушать кілька союзників на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, коли він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Співпраця Росії та КНДР

  • Північна Корея ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією, який Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали в червні. Договір зобов'язує кожну сторону прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.
  • КНДР також передала Росії 3,5 мільйона боєприпасів.
  • Наразі, за даними видання New York Times, Росія зібрала 50 000 солдатів, зокрема північнокорейських військових для наступу з метою повернення території, захопленої Україною в Курській області Росії.
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