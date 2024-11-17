КНДР може відправити на допомогу Росії 100 тисяч військових, - Bloomberg

Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з оцінками деяких країн G20.

При цьому джерела зазначили, що військова підтримка в такому масштабі, ймовірно, відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

Очікується, що питання про розгортання в РФ північнокорейських військ порушать кілька союзників на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, коли він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Співпраця Росії та КНДР