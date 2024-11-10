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NYT: Росія зібрала 50 тисяч російських і північнокорейських військових для контратаки на Курщині

Росіяни тренують солдат з КНДР, початок наступу очікують найближчими днями.

NYT: Росія зібрала 50 тисяч російських і північнокорейських військових для контратаки на Курщині
Фото: DPRK Today

Росія зібрала 50 000 солдатів, зокрема північнокорейських військових для наступу з метою повернення території, захопленої Україною в Курській області Росії.

Про це пише New York Times з посиланням на офіційних осіб США та України.

У новій оцінці США йдеться, що Росія нагромадила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України ‒ її головного бойового пріоритету. Це дозволяє Москві тиснути на кількох фронтах одночасно.

Росіяни атакували українські позиції ракетними ударами та артилерійським вогнем, але вони ще не почали там великого наступу, заявили представники США. Українські чиновники кажуть, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

Наразі північнокорейці тренуються з російськими силами в крайній західній частині Курщини.

Один західний чиновник зазначив, що раптове вторгнення України в Курськ у серпні зменшило її сили на полі бою на сході України, зробивши їх уразливими для наступу Росії. Але цей чиновник і офіційні особи США також вважають, що Україна все ще має сильну оборону в Курську і, можливо, зможе утриматися, принаймні деякий час.

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За словами американських чиновників, Північна Корея відправила понад 10 000 солдатів для участі в бойових діях з Росією в Курську. Війська одягнені в російську форму і були екіпіровані Москвою, але, ймовірно, битимуться у своїх окремих підрозділах, заявили представники міністерства оборони США.

Українські чиновники заявили, що Москва забезпечила північнокорейські сили кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими ракетами та реактивними гранатами.

Росія навчає північнокорейців артилерійському вогню, базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, заявили американські чиновники. Ця підготовка передбачає, що, принаймні, частина північнокорейських військ братиме участь у лобових атаках на укріплені оборонні позиції України.

“Ми очікуємо, що солдати КНДР можуть бути залучені в бій”, ‒ заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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