Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Радник Трампа заявив, що США зосередяться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій (доповнено)
Радник Трампа заявив, що США зосередяться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій (доповнено)
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці ГУР на Запоріжжі знищили елітних десантників Псковської дивізії ЗС РФ

Бійці ГУР знищили два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. 

Бійці ГУР на Запоріжжі знищили елітних десантників Псковської дивізії ЗС РФ
Фото: скріншот

На Запорізькому напрямку бійці ГУР спільно із ОУВ “Таврія”  розбили десантників Псковської дивізії ЗС РФ. 

Відео філігранної роботи українських бійців опублікували у Telegram ГУР МО.

"Якось окупанти із псковської дивізії зс рф незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру.  Загарбників виявили воїни ГУР МО України. Засобами ОУВ “Таврія” по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження", — ідеться у повідомленні.  Внаслідок ракетного удару бійці ГУР знищили два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.  Ще чотири броньовики з псковськими десантниками спробували втекти, але невдовзі по них теж "прилетіло". Всі бронемашини ворога згоріли, зокрема нові російські БМД-4. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies