На Запорізькому напрямку бійці ГУР спільно із ОУВ “Таврія” розбили десантників Псковської дивізії ЗС РФ.

Відео філігранної роботи українських бійців опублікували у Telegram ГУР МО.

"Якось окупанти із псковської дивізії зс рф незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру. Загарбників виявили воїни ГУР МО України. Засобами ОУВ “Таврія” по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження", — ідеться у повідомленні. Внаслідок ракетного удару бійці ГУР знищили два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Ще чотири броньовики з псковськими десантниками спробували втекти, але невдовзі по них теж "прилетіло". Всі бронемашини ворога згоріли, зокрема нові російські БМД-4.