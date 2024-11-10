Російська армія обстріляла Куп'янськ на Харківщині із РСЗВ "Ураган", є постраждалі

Вранці 10 листопада російські війська атакували місто Куп'янськ Харківської області із РСЗВ "Ураган". Постраждала мирна жителька.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 10 листопада близько 10:50 війська РФ обстріляли місто Купʼянськ, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Поранено 55-річну мирну мешканку. Попередньо, обстріл здійснено з РСЗВ "Ураган".