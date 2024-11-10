Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Помер боксер В'ячеслав Узелков
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов зустрівся із керівником Служби воєнної розвідки Швеції

Керівники спецслужб двох держав вшанували подвиг воєнних розвідників ‒ захисників України хвилиною мовчання та покладанням квітів

Буданов зустрівся із керівником Служби воєнної розвідки Швеції

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов зустрівся із керівником Служби воєнної розвідки і безпеки Головного командування ЗС Швеції генерал-лейтенантом Томасом Нільссоном, повідомили у розвдіці.

Керівники спецслужб двох держав вшанували подвиг воєнних розвідників ‒ захисників України хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Під час бесіди обговорили співпрацю української і шведської воєнних розвідок, відзначили важливість поглиблення взаємодії, аби протистояти загрозам і викликам для Європи з боку росії.  

Томас Нільссон підкреслив унікальну роль та героїзм воїнів ГУР МО під час російсько-української війни та запевнив, що необхідна підтримка з боку розвідувального співтовариства Швеції триватиме стільки, скільки буде потрібно. 

Буданов подякував візаві за допомогу та висловив упевненість, що сила, яка зростає завдяки нинішній надійній взаємодії, заснованій на історичній традиції військової співпраці України та Швеції, дозволить захистити наші спільні цінності демократії та свободи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies