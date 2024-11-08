Цей завод входить до структури "Роснафти".

У Саратові сьогодні вночі загорівся НПЗ. Місцева влада стверджує, що над областю літали безпілотники, а також – що їх нібито збили.

Губернатор заявив, що уламки впали в промзону Заводського району. Про це йдеться на каналі ASTRA.

За даними джерел УП, атаку організувало Головне управління розвідки Міноборони.

Саратовський НПЗ входить до структури "Роснафти". Розташований він саме в тому районі Саратова, де впали "уламки".