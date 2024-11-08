Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Саратовом літали дрони, після вибухів горів НПЗ

Цей завод входить до структури "Роснафти". 

У Саратові сьогодні вночі загорівся НПЗ. Місцева влада стверджує, що над областю літали безпілотники, а також – що їх нібито збили.

Губернатор заявив, що уламки впали в промзону Заводського району. Про це йдеться на каналі ASTRA.

За даними джерел УП, атаку організувало Головне управління розвідки Міноборони. 

Саратовський НПЗ входить до структури "Роснафти". Розташований він саме в тому районі Саратова, де впали "уламки". 

  • Російські НПЗ неодноразово зазнавали атаки. Українські Сили оборони пояснювали, що нафтові об'єкти ворог використовує для постачання пального окупантам, а також цей бізнес підживлює фінансово російську воєнну спроможність. Більше на цю тему – в матеріалі "Ще раз про перехід червоних ліній". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies