Головне за ніч та ранок п’ятниці, 8 листопада: удар КАБами по Харкову, атака дронів на Київщину, наслідки ударів по Запоріжжю

Нічна повітряна атака, 147 бойових зіткнень, бої на Курахівському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки атаки росіян на Запоріжжя, вибори президента США.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про російську атаку із застосуванням керованих авіаційних бомб. Станом на 7 ранку відомо про 25 поранених, зокрема малюка. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив трьома ФАБ-250/500.

Удари були спрямовані на історичну забудову у центрі Харкова, а також Салтівський район. Унаслідок влучання пошкоджень зазнав 12-поверховий житловий будинок, кілька поверхів було зруйновано.

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, виходи станції метро.

"25 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей", – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У поліції повідомили, що серед поранених – тримісячна дитина.

Більше інформації – в новині.

До 8 зросла кількість загиблих через вчорашню атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Офісі генпрокурора додали, що ворог завдав шістьох авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Від влучання одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдано по приватних секторах спальних районів міста, лікарні та інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Зруйновано приватні будинки. Пошкоджено автомобілі місцевих мешканців.

Під завалами можуть перебувати люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальних дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шістьох ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили два пункти управління та дві артилерійські системи.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 окупантів, 49 бойових броньованих машин ворога, 32 артилерійські системи та 9 танків ворога. Від початку вторгнення ворожа армія втратила близько 705 880 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про масовану атаку російських ударних дронів на Одеський район. Станом на 7:27, за даними ДСНС, було відомо про одного загиблого і дев'ять поранених.

Унаслідок обстрілів "шахедами" пошкоджені приватні житлові будинки, зафіксовано кілька пожеж. Постраждав фасад одного з навчальних закладів у самій Одесі. Відбулася розгерметизація двох газових труб. У багатьох спорудах вибиті вікна.

У Київській області внаслідок російської ракетної атаки поранені четверо людей. Вони постраждали від збиття ворожих цілей.

Це водії авто, які перебували в своїх машинах біля місця падіння уламків, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", – сказав він.

У Національній поліції уточнили, що також пошкоджено недіючу газову АЗС.

У ніч на 8 листопада протиповітряна оборона України збила 62 ворожі ударні безпілотники та 4 запущені РФ ракети Х-59/69.

Ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у РФ та Чауда в Криму. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Унаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Дональд Трамп, який 20 січня 2025 року стане 47-им президентом Сполучених Штатів, ухвалив своє перше кадрове рішення в ролі обраного глави держави.

Як повідомляє Reuters, республіканець назвав ім'я керівника апарату Білого дому. Вірніше, керівниці – нею стане одна з двох голів його передвиборчої кампанії С'юзі Вайлз.

Вайлз вважають успішною менеджеркою, яка допомогла Трампу провести по-справжньому вдалу кампанію без відчутних провалів. Від неї очікують утвердження порядку та дисципліни в оточенні нового-старого президента: саме цих рис, як стверджують політологи, бракувало у Білому домі під час першого терміну республіканця. Через відсутність чіткого підходу Трамп у період з 2017 до 2021 року часто змінював керівників апарату.

Як стверджує штаб Трампа, С'юзі Вайлз стане першою жінкою на цій посаді в історії.

У Нью-Йорку відбулася історична для світу сучасного мистецтва подія: вперше під час аукціону було продане полотно, створене гуманоїдним роботом зі штучним інтелектом.

Як пише The Guardian, портрет відомого математика Алана Тюрінга, який ще у 50-х роках минулого століття розмірковував про роль ШІ у майбутньому розвитку людства, створила Ай-Да – перша у світі суперреалістична робот-митець.

Аукціонний дім "Сотбіс" вважав, що картина піде з молотка за 120-180 тисяч доларів. Натомість фінальна вартість сягнула 1,32 мільйона. Боротьба за лот була напруженою: учасники зробили 27 ставок.

Ай-Да була створена спеціалістом із сучасного мистецтва Ейданом Меллером, який працював над її розробкою в університетах Оксфорда та Бірмінгема. Робот вміє спілкуватися за допомогою штучного інтелекту та навіть може пояснити, який зміст закладено у створених нею полотнах.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!