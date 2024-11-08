Уночі ППО збила 62 ворожі ударні безпілотники та 4 ракети

У ніч на 8 листопада протиповітряна оборона України збила 62 ворожі ударні безпілотники та 4 запущені РФ ракети Х-59/69.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Всього ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та Чауда в Криму. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один – у повітряному просторі України. Бойова робота триває.
Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Унаслідок російської ракетної атаки в Київській області поранені четверо людей. Вони постраждали від падіння уламків ворожих цілей.
- Росіяни атакували також "шахедами" Одеський район. Там є руйнування, загиблий та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад.
- Уночі росіяни вдарили по Харкову. Там поранені 25 людей.