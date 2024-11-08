Уночі ППО збила 62 ворожі ударні безпілотники та 4 ракети

Росіяни запустили 92 ударні дрони, "Іскандер" та чотири Х-59/69. Також вдарили КАБами по Сумщині.

У ніч на 8 листопада протиповітряна оборона України збила 62 ворожі ударні безпілотники та 4 запущені РФ ракети Х-59/69.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Всього ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та Чауда в Криму. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один – у повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили