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​Сили оборони ліквідували майже 1600 окупантів за добу

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 705 880 бійців.

​Сили оборони ліквідували майже 1600 окупантів за добу
війна з РФ
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1580 окупантів, 49 бойових броньованих машин ворога, 32 артилерійські системи та 9 танків ворога. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 705 880 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9233 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18661 (+49) од,
  • артилерійських систем – 20226 (+32) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 495 (+84) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3602 (+6).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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