Генштаб: ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку загарбники здійснили вже 50 спроб просунутись вперед.

Станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала 55 авіаударів, скинувши при цьому 87 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи три рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Дванадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі Переїзного. Противник завдав авіаудару в районі Закітного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед в районах Ступочок та Білої Гори. Ще одна атака триває.

На Торецькому напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Торецька, де він, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Ще точаться два бої.

На Покровському напрямку, впродовж цієї доби, агресор 23 рази атакував наші позиції, в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового, наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 357 осіб вбитими та пораненими, знищено міномет, п’ять бойових броньованих машин, танк, сім одиниць автомобільної техніки, також було пошкоджено гармату, танк, два автомобілі та дві бойові броньовані машини.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 50 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. Також противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Курахово, Дальнє та Антонівка.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районі Трудового, Розливу та Сухих Ялів. Противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Новодарівка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ, скинувши при цьому дев’ять авіабомб.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація росіян сьогодні завдала по Курщині 18 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБів.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна.