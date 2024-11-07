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Понад 1,3 мільярда гривень передав фонд «Повернись живим» на піхотну зброю українським бійцям

Допомогу отримали 99 частин.

Понад 1,3 мільярда гривень передав фонд «Повернись живим» на піхотну зброю українським бійцям
зброя для військових від фонду "Повернись живим"
Фото: скриншот відео

Фонд «Повернись живим» скерував понад 1,3 мільярда гривень на піхотну зброю для 99 частин української армії.

За інформацією фонду, ця сума відображає вартість піхотного озброєння, переданого Силам оборони у межах ініціативи «Зброя переднього краю» з початку 2022 року.

Допомога від фонду &quot;Повернись живим&quot;
Допомога від фонду "Повернись живим"

«Повернись живим» передав військовим 4 692 одиниці колективного піхотного озброєння. Допомогу розділили між Силами тероборони, Сухопутними військами, Морською піхотою, Десантно-штурмовими військами, Силами спецоперацій, Нацгвардією і головним управлінням розвідки.

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