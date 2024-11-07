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Віцепрем’єр Федоров заявив, що Україна стала однією зі світових столиць дронової індустрії

За час повномасштабного вторгнення в країні зʼявилося 1 000+ моделей БпЛА від 500+ виробників.

Віцепрем’єр Федоров заявив, що Україна стала однією зі світових столиць дронової індустрії
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації під час форуму
Фото: Макс Требухов

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна стала однією зі світових столиць дронової індустрії. 

“Ми впевнені, що технології, які випробовують на полі бою, можуть стати фундаментом для європейської системи безпеки. Про те, чим наш успіх з треку дронів може бути корисним Європі, говорили на Київському міжнародному економічному форумі”, – розповів Федоров. 

Він зазначив, що завдяки відкриттю ринку та правильно сформованому полісі вдалося з нуля створити ринок БпЛА. За час повномасштабного вторгнення в країні зʼявилося 1 000+ моделей БпЛА від 500+ виробників.

“Україна стала полігоном не лише для технологій, а й для формування політики. Ми постійно перебуваємо на звʼязку з бізнесом, аналізуємо його потреби, випробовуємо різні рішення, відкриваємо ринок та створюємо найкращі умови для підприємців. Такий підхід уже спрацював з дронами, РЕБ, роботами і, я впевнений, наступного року спрацює з ракетами”, – сказав віцепрем’єр.

Федоров вважає, що український досвід та рішення в поєднанні з європейськими можливостями, технологіями та коштами здатні забезпечити перевагу Європі в протистоянні світовим автократіям.

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