Після завершення аудиту уряд представить оновлену систему бронювання від мобілізації

Після завершення 15 листопада аудиту заброньованих за списком критично важливих підприємств влада представить оновлені правила, які покликані збалансувати систему бронювання.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському економічному форумі. Він наголосив, що влада має "знайти баланс між працюючою економікою та потребами Cил оборони".
Таким чином ключові спеціалісти продовжать працювати, а захисники на передовій зможуть отримати ротацію.
"До 15 листопада має бути проведений аудит списку критично важливих підприємств. Поки цей аудит триває, бронювання можуть продовжувати ті, в кого воно зараз закінчується, хто був заброньований до 31 травня цього року", – сказав Шмигаль.
Докладно про це читайте в матеріалі "Заброньованих – на аудит".
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У вересні прем'єр-міністр анонсував запровадження економічного бронювання за принципом "воюй або працюй". За даними співрозмовників редакції, станом на вересень обговорювали, що критеріями бронювання будуть не лише "біла" зарплата понад 34 тисячі гривень. Серед новацій – гарантії відстрочки кваліфікованим кадрам, які повернуться з-за кордону. Таким чином в Кабміні сподіваються на створення додаткових робочих місць. Ще одна мета – вивести з тіні бізнес, який й досі сплачує зарплати в конвертах. Плюс – підвищення військового збору з 1,5% до 5% та щомісячна звітність ПДФО. Докладно про це – в матеріалі "«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання".
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У жовтні в Дії призупинили бронювання працівників.