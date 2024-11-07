Після завершення аудиту уряд представить оновлену систему бронювання від мобілізації

Після завершення 15 листопада аудиту заброньованих за списком критично важливих підприємств влада представить оновлені правила, які покликані збалансувати систему бронювання.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському економічному форумі. Він наголосив, що влада має "знайти баланс між працюючою економікою та потребами Cил оборони".

Таким чином ключові спеціалісти продовжать працювати, а захисники на передовій зможуть отримати ротацію.

"До 15 листопада має бути проведений аудит списку критично важливих підприємств. Поки цей аудит триває, бронювання можуть продовжувати ті, в кого воно зараз закінчується, хто був заброньований до 31 травня цього року", – сказав Шмигаль.

Докладно про це читайте в матеріалі "Заброньованих – на аудит".