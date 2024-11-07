На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 393 людини, у тому числі 25 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 6 листопада росіяни поранили 1 жителя Донеччини – у Сухих Ялах”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 листопада.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні приватні будинки, у Сухих Ялах поранено людину, у Дачному пошкоджено адмінбудівлю. У Покровській громаді пошкоджені 2 будинки: у Шевченку і Леонтовичах.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Никонорівці Миколаївської громади пошкоджено сільськогосподарське підприємство і техніку, склад, заклад культури і лінію електропередач. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.