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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 393 людини, у тому числі 25 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 6 листопада росіяни поранили 1 жителя Донеччини – у Сухих Ялах”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 листопада.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні приватні будинки, у Сухих Ялах поранено людину, у Дачному пошкоджено адмінбудівлю. У Покровській громаді пошкоджені 2 будинки: у Шевченку і Леонтовичах.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Никонорівці Миколаївської громади пошкоджено сільськогосподарське підприємство і техніку, склад, заклад культури і лінію електропередач. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

  • Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами. Зокрема, були атаковані Київ та Одеса
  • Крім того, на Житомирщині через атаку ворога є знеструмлення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.
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