Армія окупантів вже втратила понад 704 тис. особового складу

З 24 лютого 2022 року втрати особового складу російської армії складають близько 704 300, за останню добу Москва втратила 1400.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти також втратили 10 танків (9224 загалом), 20 бойових броньованих машин (18612) та 24 артилерійських систем (20194).
Інші втрати:
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаки – 369(+0) од,
- гелікоптери – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 3596 (+8) од.