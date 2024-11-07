Армія окупантів вже втратила понад 704 тис. особового складу

Окупанти також втратили 10 танків (9224 загалом), 20 бойових броньованих машин (18612) та 24 артилерійських систем (20194).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року втрати особового складу російської армії складають близько 704 300, за останню добу Москва втратила 1400.

Росіяни також позбулися 10 танків, 20 бойових броньованих машин та 24 артилерійських систем.

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