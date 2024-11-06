Головне за ніч та ранок середи, 6 листопада: вибори президента США, 140 боєзіткнень, атака на Миколаївщину

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень, бої на Курахівському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Дагестані.

Дональд Трамп на першому виступі після виборів

У США пройшов День виборів - жителі усіх 50 штатів та столичного Округу Колумбія обирали президента, також паралельно відбувалося голосування за новий склад Палати представників Конгресу і третину сенаторів.

Вибори глави держави в США проводяться за непрямою системою: президентом стане не лідер загальнонаціонального голосування, а той кандидат, хто отримає більшість голосів у Колегії виборщиків (270). Кожен штат делегує туди певну кількість представників, яка залежить від населення. У всіх штатах, окрім двох, діє принцип "переможець забирає все": усі голоси виборщиків отримує той, за кого проголосує більшість населення штату.

За посаду номер один змагалися віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії та колишній президент Дональд Трамп від республіканців.

Про те, як Сполучені Штати обирали свого 47-го президента, Lb.ua повідомляв онлайн: Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн

У першому після виборів виступі Трампа не було жодного слова про війну в Україні, натомість багато згадок про закриття кордонів.

Із "вражаючою перемогою" на виборах кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа привітав Президент України Володимир Зеленський.

Республіканська партія отримала більшість і в Сенаті США. Вперше за чотири роки республіканці контролюватимуть верхню палату Конгресу, пишуть Deutsche Welle та "Голос Америки". Станом на 8:17 за Києвом Politico надає такі результати: 51 місце в республіканців, 42 в демократів.

До цього там лідирувала Демократична партія: у неї був 51 представник, а в республіканців – 49. Республіканці ж мали перевагу в нижній палаті – Палаті представників.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 140 зіткнень, з них понад третина – на Курахівському напрямку.

На цьому напрямку Сили оборони відбили 56 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

Також висока інтенсивність боїв спостерігається на Покровському напрямку.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві наземні станції управління БпЛа, один пункт управління та один польовий склад боєприпасів загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів. Від початку вторгнення втрати російських військ склали 702 900 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 6 листопада унаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини є знеструмлення абонентів. У області через обстріли поранені люди, зокрема 13-річна дівчинка.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає.

Сили та засоби протиповітряної оборони у області знищили сім БпЛА типу Shahed 131/136.

У ніч на 6 листопада росіяни запустили по території України 63 ударні безпілотники та дві керовані авіаракети. ППО збила 38 дронів.

Як повідомили у Повітряних силах, ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря. Безпілотники типу Shahed та невстановленого типу запустив із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та із Чауди, що в Криму.

Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

У Дагестані (Північно-Кавказький федеральний округ Росії) заявили про атаку безпілотників. У зв'язку з цим закрили аеропорт у столиці республіки Махачкалі, повідомляє телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих.

У місті Каспійськ повідомляли про вибухи. Місцева влада заявила, що принаймні деякі дрони збили. За даними Astra, дрони намагалися атакувати головний пункт Каспійської флотилії ВМС Росії.

Флотилія била по Україні ракетами, а 177-ий полк морської піхоти брав участь у боях проти захисників у Запорізькій та Херсонській областях.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували в Каспійську порт.

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