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Росія атакувала енергоінфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

ППО збила у небі над областю сім "Шахедів".

Росія атакувала енергоінфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення
Фото: ДТЕК

У ніч на 6 листопада унаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини є знеструмлення абонентів. У області через обстріли поранені люди, зокрема 13-річна дівчинка. 

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає.

Сили та засоби протиповітряної оборони у області знищили сім БпЛА типу Shahed 131/136. 

Крім цього, учора, 5 листопада, об 11:13, 12:02 та 12:30 ворог атакував дронами типу FPV, а о 16:19 завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Через це у с. Солончаки пошкоджено два автомобілі, у с. Дмитрівка – господарча споруда. Постраждалих немає.

Також учора, 5 листопада, о 16:19 під ворожими артилерійськими обстрілами перебував Очаків. Поранення отримали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка. Станом на ранок стан постраждалих стабільний. Крім того, внаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку, яку оперативно ліквідували. 

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