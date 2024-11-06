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Окупанти вдаються на ТОТ до примусових медичних оглядів

Однією з цілей цих оглядів є виявлення тих, хто не отримав паспорти.

Окупанти вдаються на ТОТ до примусових медичних оглядів
Окупанти вдаються на ТОТ до примусових медичних оглядів
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти на ТОТ України вдаються до примусових медичних оглядів місцевого населення.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Ці огляди проводитимуть по селах за допомогою пересувних медичних комплексів. Відповідають за відвідування цих оглядів колаборанти з районних адміністрацій.

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Крім того, під час оглядів лікарі будуть агітувати укладати договір медичного страхування. Для нього необхідно мати паспорт ворога. Таким чином, одна з цілей цих оглядів є виявлення тих, хто не отримав паспорти.

У пересувних комплексах працюватимуть лікарі, яких завезли з Росії.

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