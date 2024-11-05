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У Куп’янську погіршується ситуація, частина міста без води, - Синєгубов

Через обстріли може зникнути й опалення.

У Куп’янську погіршується ситуація, частина міста без води, - Синєгубов
Будинок у Куп’янську після влучання авіабомби (архівне фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Куп’янську Харківської області погіршується ситуація, частина міста перебуває без води. Також влада прогнозує, що через обстріли може зникнути й опалення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ

“Водозабір в одному з населених пунктів через обстріли та ризик диверсій було припинено, тепер вода централізовано постачається приблизно до 40% абонентів міста Куп’янська, інші забезпечуються підвозом води. Однак ситуація щодо надання комунальних послуг і надалі буде, на жаль, лише погіршуватися”, - сказав Синєгубов. 

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Він додав, що після влучання у п'ятиповерхівку в селищі Ківшарівка Куп’янської громади неможливо провести повноцінні рятувальні роботи. Це пов'язано з тим, що підрозділи ДСНС не мають можливості застосовувати спеціалізовану техніку для порятунку людей. Крім того, росіяни б’ють по підрозділах рятувальників, поліції, комунальних службах. 

Голова ОВА повідомив, що у харківських гуртожитках розгорнули додатково дві тисячі місць для евакуйованих, і закликав евакуюватись.

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