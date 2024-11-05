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Лубінець і Львівська ОВА обмінялися звинуваченнями через ситуацію у притулку для дітей

Обидві сторони звинувачують одна одну у маніпуляціях.

Лубінець і Львівська ОВА обмінялися звинуваченнями через ситуацію у притулку для дітей
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Львівська обласна державна адміністрація назвала маніпулятивними дописи омбудсмана Дмитра Лубінця щодо ситуації у дитячому притулку служби у справах дітей.

31 жовтня Лубінець розповів про виявлені у притулку порушення. Зокрема, йшлося про те, що дітей відправляють в ізолятор як покарання на декілька днів, чимало малечі перебуває у закладів понад встановлений термін: замість 90 днів - понад два роки, а лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії, що є грубим порушенням.

Львівська ОДА спростувала цю заяву омбудсмана і назвала його дописи у соцмережах маніпулятивними.

5 листопада Лубінець знову оприлюднив допис про ситуацію у притулку, у якому повідомив, що «адміністрація закладу почала маніпулювати інформацією для того, щоб уникнути відповідальності» і вкотре навів факти порушень.

ОВА відреагувала на ці звинувачення тим, що назвала їх безпідставними і «такими, що носять характер особистого піару та спекуляцій на чутливій темі». 

«Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко наголосив, що Львівська обласна державна адміністрація завжди займала активну позицію у співпраці з громадянським суспільством та бізнесом для поліпшення умов життя дітей, особливо тих, хто потребує притулку та соціального захисту», - йдеться у заяві, розміщеній на сайті адміністрації.

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