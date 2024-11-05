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Генштаб попередив, що через роботу РЕБ може порушуватися навігація і точний час у мобільних телефонах

Для підвищення ефективності впливу на ворога застосовують спуфінг.

Генштаб попередив, що через роботу РЕБ може порушуватися навігація і точний час у мобільних телефонах
нотубук і смартфон
Фото: pixabay

Через роботу засобів радіоелектронної боротьби можуть бути порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення.

Про це попередив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі пояснили, що для відбиття повітряних атак окупантів використовують засоби РЕБ. При цьому, щоб підвищити ефективність впливу на ворога, застосовують засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). 

"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі.

  • Повітряні сили ЗСУ повідомили, що завдяки використанню засобів РЕБ та чяерез інші причини 24% ворожих дронів стають локаційно втраченими. 
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