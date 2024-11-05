Повітряні сили: за три місяці Росія вдарила по Україні 4300 «шахедами» і дронами, що їх імітують

У серпні, вересні і жовтні цього року Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу «шахед» і безпілотників інших типів, які імітують справжні «шахеди».

Про це повідомив Генеральний штаб із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

ППО вдалось збити 3063 ворожих БпЛА (71%). Відсоток локацйіно втрачених дронів (тих, що тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини) сягнув 24 (тобто 1052 дрони).

«Відтак, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА», - зауважили військові.

У Повітряних силах зауважили, що жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників:

серпень: 818 БпЛА росіяни запустили, 701 вдалося збити, 91 – локаційно втрачені;

вересень: 1410 – випущені, 1156 – збиті, 201 – локаційно втрачені;

жовтень: 2072 – випущені, 1206 – збиті, 766 – локаційно втрачені.

«За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БпЛА. Протиповітряною обороною збито –1055, локаційно втрачено – 10. Відсоток збиття за період травень–липень 2024 близько 94%», - зазначили військові.

Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні «шахеди», у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно.