З початку року Сили оборони уразили понад 3 тисячі російських танків або 102 батальйони, повідомляє Міноборони України.

З початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3 179 танків армії РФ. У танковому батальйоні – 31 танк. Тобто за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони окупантів.

Як зазначає Міноборони, своєрідним «днем танкіста» для росіян цього року стало 12 травня. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів. Отже, впродовж однієї доби армія РФ втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон.

Такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше 9 млрд доларів США. Це приблизна сума, яка ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння (за інформацією з відкритих джерел).